Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:54

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:54

Bolu Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren 76 kişiden birinin, Michelin listesine giren restoranın aşçısı Eslem Uyanık olduğu ortaya çıktı. Peki, Bolu'daki otelde hayatını kaybeden şef Eslem Uyanık kimdir?

ŞEF ESLEM UYANDIK KİMDİR?

1997 Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla kariyerinde önemli bir yere gelmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi gören Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalıştı.

Uyanık, "dry age" balık konseptiyle adını dünyaya duyurdu. Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı. Eslem Uyanık, genç yaşına rağmen uluslararası alanda dikkat çekiyordu.