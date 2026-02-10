Bolu'da acı ölüm... Doğum sırasında fenalaşan kadın kurtarılamadı: Bebeği hayata tutundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 11:30:00
İHA
Bolu'da doğum sırasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök hayatını kaybetti. Bebeği yaşama tutunan Gök, Gerede'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gerede ilçesinde yaşayan Betül Gök (26), doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Doğum sırasında fenalaşan Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, Umre ziyareti sırasında vefat haberini alan bazı Geredeli yurttaşların da kutsal topraklarda Betül Gök için gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiği belirtildi.

