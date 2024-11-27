Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yol kenarında biriken karların kaldırılması için çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında, bugün 13.30 ile 14.30 saatleri arası İstanbul yönü, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında da Ankara istikameti ulaşıma kapalı kalacak.
Bolu genelinde geçen hafta cumartesi başlayıp aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nda yeşil alanlarda biriken kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu’ndaki kar küreme çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında kar birikintileri oluştu. Karların, yol kenarından kaldırılması için bugün çalışma yapılması planlandı.
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karayolları ekiplerinin yapacağı çalışmayla ilgili bilgi verilerek şöyle denildi:
“27.11.2024 günü Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna aktarılması yapılacaktır.”
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