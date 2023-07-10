Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? İstanbul- Ankara Karayolu açık mı?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:18

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:18

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Peki, Anadolu Otoyolu'nda son durum ne?

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI?



Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Düzce ve Bolu’da da etkili oldu. Sağanak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar gün ağarınca tekrar başladı. Ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor.

Yolun temizlenmesinin ardından trafiğin İstanbul istikametine açılması bekleniyor.

İSTANBUL -ANKARA KARAYOLU AÇIK MI?

Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

ANADOLU OTOYOLU'NDA SON DURUM



Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor.



Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.



