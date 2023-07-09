Bolu Dağı Tüneli’nde tek şerit trafiğe kapandı!
Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintisi sebebiyle sağ şerit trafiğe kapandı.
Bolu’da etkili olan yağış sebebiyle şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde de su birikintileri sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.
Otoyolun İstanbul istikametindeki sağ şeritte su birikintisi oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri önlem amaçlı sağ şeridi kapattı.
Karayolları ekiplerinin tahliye çalışmalarının ardından yol tekrar 3 şeritten trafiğe açılacak.
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