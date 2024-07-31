Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:20

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:20

Sürücüler için yolu oldukça kısaltan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumu ve ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPANDI MI?

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü 31 Temmuz itibarıyla saat 08.00'da ulaşıma kapatıldı.

Tünel tam 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Dağı Tüneli'nin 19 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 Karayolu'ndan sağlanacak.

ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları başladı.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü bugün saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatıldı.

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu kullanacak.

Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecek.

Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.