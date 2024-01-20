Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Bolu Dağı D-100 karayolunda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJN 725 plakalı araç, Ankara istikametine dönüş noktasından dönmek istedi.
Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Ankara istikametinde seyreden 14 ACA 589 plakalı araç, dönmek isteyen cipe çarptı. Yine aynı istikamette giden 81 EJ 560 plakalı araç da otomobilde kazayı fark edemeyerek kazaya karıştı.
Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan yurttaş olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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