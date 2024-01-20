Mardin’de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Yaralılar var!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 08:29
Mardin’de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Yaralılar var!
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Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu kırsal Hocaköy Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, adı öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Mustafa Y. (50), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Abdulhakim Y. (23) ve Mehmet Nur Y. (20) yaralandı.

Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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