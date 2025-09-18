Bolu'daki tarihi Keyvanlar Konağı kül oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025
Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

Image

1850’li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı’nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Image

