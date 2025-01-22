Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:49

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Peki, Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin kimdir?

ZEHRA SENA GÜLTEKİN KİMDİR?

Bolu Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yollarında Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirmiş 51 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.