Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:31

Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Vedia Nil Apak kimdir? Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden yüzücü Vedia Nil Apak kaç yaşındaydı?

VEDİA NİL APAK KİMDİR?

Yangında hayatını kaybedenler arasında henüz 10 yaşında olan Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da yer alıyor. Küçük yaşına rağmen büyük bir azim ve başarı gösteren Vedia Nil Apak, Fenerbahçe’nin gelecek vadeden sporcuları arasında gösteriliyordu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı