Bolu Kartalkaya'da yangın faciası... ANKA: Morg kapasitesi doldu

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:39

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:47

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir" dedi.

10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

ANKA: MORG KAPASİTESİ DOLDU

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybeden kişi sayısının artmasından endişe ediliyor.

ANKA'nın aktardığı bilgiye göre, morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyuluyor.