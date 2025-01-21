Faciaya sahne olan Grand Kartal Hotel'in eski fotoğrafları ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Hotel’deki yangın çalışmaları devam ediyor. Otelin yangından önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Faciaya sahne olan Grand Kartal Hotel'in eski fotoğrafları ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:55

Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan Grand Kartal Hotel’deki yangına ilişkin söndürme çalışmaları devam ederken, 10 olarak açıklanan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde 163 oda bulunuyor.

Yangın dehşetinden kurtulan onlarca yurttaş, umutla yakınlarından haber almayı beklerken, otelin resmi sitesinde yer alan tanıtım fotoğraflarında, otel mimarisinde ahşap malzemenin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Yangın

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