Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de oradaydı, saatlerdir ulaşılamıyor!
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında facianın net sonuçları henüz belirlenemezken 13. kat ayrıntısı ortaya çıktı. Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde, 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu bunlardan birinin de AKP Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu olduğunu belirtti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Otelin doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu, 12 katlı ahşap otelde 234 kişinin konakladığı belirtiliyor.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Faciaya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.
13. KAT AYRINTISI: AKP'Lİ İSMİN AİLESİ DE ORADAYDI
Gece saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları hala devam ederken 13. kat detayı ortaya çıktı.
Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu bunlardan birinin de AKP Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu olduğunu belirtti.
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