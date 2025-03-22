Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 'bilirkişi raporu' ortaya çıktı: 60 gün sonra...
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında "bilirkişi raporu" ortaya çıktı. 60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre, Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" çıktı. İşte ayrıntılar...
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı.
60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" bulundu.
60 GÜN SONRA GELEN RAPOR...
Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 yurttaş hayatını kaybetmişti.
Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı.
EkolTV'nin bilirkişi raporundan aktardığına göre;
- Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.
- İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.
- Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü denetimleri özensiz, yetersiz yaptı. Tespit ettiği eksiklikleri gereği gibi işlemedi.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.
Etiketler: #Kartalkaya Kayak Merkezi #Kartalkaya #bolu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolarda üçüncü gün
- Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' kararı!
- Valilikten son dakika yasak kararı!