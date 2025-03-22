Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 'bilirkişi raporu' ortaya çıktı: 60 gün sonra...

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:17

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı.

60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" bulundu.

60 GÜN SONRA GELEN RAPOR...

Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 yurttaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı.

EkolTV'nin bilirkişi raporundan aktardığına göre;