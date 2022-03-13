Bolu, sıfırın altında 27 dereceyle gece Türkiye'nin 'en soğuk' ili oldu
Son 30 yılın en etkili kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece Türkiye'nin en soğuk ili ise Bolu oldu. Şehirde sıfırın altında 27 derece kayıtlara geçti.
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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