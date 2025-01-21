Bolu Tabip Odası Başkanı'ndan Kartalkaya faciasıyla ilgili açıklama!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:00

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasına ilişkin konuşan Bolu Tabip Odası Başkanı Ali Rıza Gezici, ''Büyük bir felaket yaşandığını'' belirtti.

"BİZ SADECE HASTANELERDEKİ YARALILARIMIZI BİLİYORUZ"

Gezici, şöyle konuştu:

''Hiç akla gelmeyen bir şey. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Maalesef sayısı hakkında henüz biz de bilgilendirilmedik. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu ama onlarında elinde net bir veri yok. Biz sadece hastanelerdeki yaralılarımızı biliyoruz. İsimleri de elimizde. Tedavilerini de yakından, titizlikle takip ediyoruz. Üç hastanemizde yaralılarımız mevcut. Büyük bir kısmı bizim Tıp Fakültesi'nde. Az bir kısmı Köroğlu'nda ve özel hastanelerde birkaç kişinin olduğunu biliyoruz. Sağlıklarıyla yakından ilgileniyoruz. Ama bunun dışında aileleri, yakınları, kayıp yakınları çok büyük telaş içerisindeler. Acılarını biliyor ve paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, vefat edenlere başsağlığı diliyoruz.

''38 İLA 41 ARASINDA YARALIYI TAKİP EDİYORUZ''

Bizle de paylaşılmayan bilgiler olduğu için aileleri bilgilendiremiyoruz. Bize ulaştıklarında, 'Şu yaralıdır, şu vefattır' deme imkanına sahip değiliz. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki tüm yaralıları yakinen takip ediyoruz. Tedavilerini izliyoruz. Hasta yakınları o konuda müsterih olsunlar. Şu an hastanemizde 22, Köroğlu'nda 16, sanıyorum 3 de özel hastaneye hasta götürüldüğünü biliyoruz. 38 ila 41 rasında yaralıyı takip ediyoruz. Başka bir sayısal veri yani yaralı, ölü veya kayıplar hakkında bir bilgimiz yok'."