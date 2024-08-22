Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:52

Güncelleme: 22.08.2024 - 18:52

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılmasına karar verilmiş ve çalışmalar 31 Temmuz'da başlamıştı. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Tüneli çalışmaları ne zaman bitiyor?

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Tüneli, 50 günlük bir çalışmaya girdi. Tünel, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00'de açılacak.

BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILACAK?

Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

AĞIR TAŞITLARA YASAK GETİRİLDİ

Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100’ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi neticesinde her Pazar günü oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.