Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:14

Güncelleme: 22.08.2024 - 18:14

TOKİ tarafından 32 ilde 173 arsanın satışı açık artırma ile gerçekleşecek. Peki, TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı nerede, ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde?

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

TOKİ 32 ilde 173 arsa satışı için açık artırma 29 Ağustos’ta saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

İlgililer arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI OLAN İLLER

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.