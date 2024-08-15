Bolu Tüneli ne zaman açılıyor? Bolu Tüneli çalışması sırasında hangi güzergâhlar kullanılacak?
Bolu Dağı Tüneli, tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle bir süredir kapalı. Haliyle, tüneli kullanmak isteyen sürücülerin farklı bir güzergâhtan yollarına devam etmesi gerekiyor. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılıyor? Bolu Tüneli çalışması sırasında hangi güzergâhlar kullanılacak?
Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılıyor? Bolu Tüneli çalışması sırasında hangi güzergâhlar kullanılacak?
BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.
Heyelan riskini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergâhındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde 67 metre uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.
BOLU TÜNELİ ÇALIŞMASI SIRASINDA HANGİ GÜZERGÂH KULLANILACAK?
Bolu Tüneli'nde çalışmalar sürerken İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'