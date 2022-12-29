Bolu Tüneli'nden geçecekler dikkat! Genel Müdürlük duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumuyla alakalı bilgilendirme yayınladı. Bolu Tüneli’nde bugün 23.00 ile yarın sabah 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 13:58
Bolu Tüneli'nden geçecekler dikkat! Genel Müdürlük duyurdu
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3 ila 7. kilometreleri İstanbul Ankara istikametindeki şeritlerde bu gece 23.00-07.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışma yapılacak.

Yetkililer, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları yaptığı kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.


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