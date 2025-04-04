Bolu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sobadan çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:05

Bolu Mudurnu ilçesindeki Taşkesti beldesi Ilıca köyünde Ali Özdemir'e ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Sobadan çıkan yangını fark eden Ali Özdemir, ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu #Yangın

İlgili Haberler

Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği!

Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği!
Van’ın kuş cennetinde yangın: Binlerce canlının yaşamı tehlikeye girdi!

Van’ın kuş cennetinde yangın: Binlerce canlının yaşamı tehlikeye girdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler