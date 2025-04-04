Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:52

Korkutan yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında geri dönüşüm malzemelerinde hasar oluştu.


Etiketler: #hatay #Yangın

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