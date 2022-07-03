Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen'den acı haber geldi. Sağlık personeliyle Çelen'in evine gelen polis ekipleri, Çelen'in cansız bedeni ile karşılaştı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 13:34
Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki apartmanda yaşayan 58 yaşındaki Durmuş Çelen'den 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Çelen'e ulaşamayan aile yakınları, polise haber verdi.

Sağlık personeliyle eve giren polis ekipleri, Çelen'i hareketsiz yatar halde buldu.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yapılan kontrolde Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.


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