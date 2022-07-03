Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Bolu'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen'den acı haber geldi. Sağlık personeliyle Çelen'in evine gelen polis ekipleri, Çelen'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki apartmanda yaşayan 58 yaşındaki Durmuş Çelen'den 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Çelen'e ulaşamayan aile yakınları, polise haber verdi.
Sağlık personeliyle eve giren polis ekipleri, Çelen'i hareketsiz yatar halde buldu.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Yapılan kontrolde Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.
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