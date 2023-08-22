Bolu'da 'alacak verecek' cinayeti: Darbedilip bıçaklanarak öldürüldü

Bolu'da İsmail Çetin isimli şahıs borç- alacak nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü. Ekipler, katili yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:58
Bolu'da 'alacak verecek' cinayeti: Darbedilip bıçaklanarak öldürüldü
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Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde dün akşam saat 22.30 sıralarında köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin’i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin’i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin’in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Cinayet bolu

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