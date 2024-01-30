İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 24 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:35
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanla operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli, 'terör örgütüne üye olma ve finans sağlama' suçundan gözaltına alındı.

2'si yurtdışında olduğu belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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