Bolu'da "bıçak parası" iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Bolu'da "bıçak parası" iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
İddiaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli doktor A.G. (42) ile sağlık memuru İ.Ü. (35) bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.
Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iddiayla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi.
Harekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.
DEKANDAN AÇIKLAMA
BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.
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