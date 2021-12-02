Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
Sağlık iş kolunda yer alan sendikalar, ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacak.
Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek ülke genelinde iş bırakma eylemleri başlatıyor.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.
TÜM İLLERDE EYLEM
Durmuş, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye’de 2 gün İş bırakıyoruz!" diyerek duyurduğu açıklamada, aldıkları eylem kararlarını şöyle duyurdu:
"1- Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.
2- 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır.
3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır.
4- 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır.
5- 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır"
SES VE TÜRK SAĞLIK-SEN DE EYLEMDE
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu. Kahveci, "Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Emekçileri Sendikası da (SES) "Sağlık Ekip İşidir" sloganı ve "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek vermeye çağırıyoruz" çağrısıyla protestolara katılım çağrısında bulundu.
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