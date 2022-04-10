Kadınlara ve çocuklara yönelik cinayetler ve şiddet!

10 Nisan 2022 Pazar

Cuma günü yine bir kadın korkunç bir biçimde katledildi:

Sinop’un Boyabat ilçesinde 38 yaşındaki kadın, üç ay önce boşandığı eski eşi tarafından, kemerle boğularak öldürüldü.

***

BİANET’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mart’ta en az 25 kadını öldürdü.

Ayrıca erkekler, kadınların yanında bulunan bir erkeği de öldürdü.

En az altı kadın “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürüldü.

15 kadın ev içinde, 10 kadın, işyeri, ormanlık alan, sokak, hastane gibi ev dışı alanlarda öldürüldü.

İki kadını oğlu, bir kadını babası, bir kadını akrabası öldürdü.

19 kadını kocası, eski kocası veya sevgilisi öldürdü.

Erkekler yedi kadını ayrılmak istediği, iki kadını da ekonomik sorunlar için öldürdü.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 26 fail vardı.

Sadece 20 fail tutuklandı.

***

Erkekler Mart’ta en az üç çocuğu öldürdü.

Bir çocuğu erken yaşta zorla evlendirilmek istendiği erkek, iki çocuğu da babası öldürdü.

İstanbul, Edirne ve Ankara’da üç çocuğa babası şiddet uyguladı.

Malatya’da bir çocuk şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren iki fail vardı. Biri tutuklandı, biri intihar etti.

***

Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, Mart’ta en az üç kadına tecavüz etti.

Bir kadına kuzeni, bir kadına doktor, bir kadına da bindiği aracın şoförü tecavüz etti.

Hukuki Süreç

Kadınlara tecavüz eden üç fail vardı. Sadece iki fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Taciz

Mart 2022’de erkekler en az beş kadını taciz etti.

Erkekler, dört kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti.

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden beş fail erkek vardı.

Sadece bir erkek tutuklandı.

***

Erkekler, Mart’ta en az 12 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti.

İki çocuğu öğretmeni, bir çocuğu patronu, bir çocuğu akrabası, bir çocuğu da okul çalışanı erkek istismar etti.

12 çocuk okul, sokak gibi ev dışı alanlarda istismar edildi.

(Benim notum: BİANET’in “istismar” sözcüğü ile gerçekten “istismar”ı mı kastettiğini yoksa, medya bu sözcüğü “tecavüz” yerine kullandığı için, aynı biçimde, tecavüzleri de içeren anlamda mı kullandığını bilmiyorum.)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 15 fail erkek vardı.

Sadece altı fail tutuklandı.

***

Erkekler, Mart’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı.

Erkekler en az altı kadına “koruma kararını” ihlal ederek şiddet uyguladı.

En az 41 kadına kocası, sevgilisi, eski kocası/sevgili şiddet uyguladı.

İki kadına oğlu, bir kadına da şoför şiddet uyguladı.

Erkeklerin 39 kadına şiddet uygulama bahanesi basına yansımazken, erkekler 12 kadına ayrılmak istediği, barışmak istemediği için şiddet uyguladı.

20 kadın kuaför salonu, işyeri, otobüs, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda, 27 kadın ev içinde yaralandı.

Hukuki Süreç

Kadınlara şiddet uygulayan en az 51 fail vardı.

Sadece üç fail tutuklandı.

***

Erkekler Mart’ta en az 93 kadını seks işçiliğine zorladı.

Seks işçiliğine zorlanan 36 kadın Türkiye vatandaşı değildi.

Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 51 fail vardı.

35 fail gözaltına alındı, 12 fail tutuklandı.

Dört fail serbest bırakıldı.

***

Sevgili okurlarım, BİANET’in bu raporundaki bilgiler hakkında dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta, bu sayıların sadece medyaya yansımış olan olayları yansıttığı:

Yani gerçek sayılar çok daha fazladır.

İkinci olarak dikkat edilmesi gereken nokta, cinayet ve şiddet olaylarının önemli bir bölümünün, aile içi ve/veya ilişki içi cinsiyetçi şiddet ve cinayeti içerdiği:

Sanıyorum, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması bu konudaki şiddetin artmasında önemli bir neden oldu.

Üçüncü olarak da hatırı sayılır sayıda failin, bu işlerden yakayı sıyırdığına dikkat edilmeli:

Çünkü “kadını değersizleştiren erkek egemen feodal kültür”, toplumun bütün kurumlarına, güvenlik güçlerine ve yargıya bile sinmiş!

Ne yazık ki, aile ve ilişki içi cinayetler ve şiddet, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede tek imza ile çıkılmasından sonra daha da vahim boyutlar kazanmış görünüyor!