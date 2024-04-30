Bolu’da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:44

Güncelleme: 30.04.2024 - 07:46

Sağlık Mahallesi’nde Ay Sokak üzerinde, evlerine gitmekte olan 18 yaşından küçük iki çocuk, elektrikli motosiklet ile gelen aynı yaşlardaki biri kız diğeri erkek olan kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Elektrikli motosikletle gelen erkek şahıs, tartışmanın alevlenmesiyle çıkan kavgada yanında bulunan bıçakla, 2 çocuğu yaraladı. 18 yaşından küçük çocuklar sokak ortasında kanlar içinde yerde kaldı.

Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan biri erkek diğeri kız olan çocuklar ise Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



