Bağcılar'da dehşet: Tuzak kurup önce bıçakladılar sonra vurdular!
Bağcılar'da iddiaya göre Ü.Y. adlı kadın tarafından tuzağa düşürülen M.Ç., 3 şüpheli tarafından bıçaklandı ardından da silahla vuruldu. Yaralanan M.Ç.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı.
Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ü.Y., olay yerinden bir otomobille ayrılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay sırasında, R.Y. tarafından Eyüpsultan'dan kiralanan aracı kullandıkları belirlendi. Polis ekipler olayı gerçekleştirenlerin E.K.(30) , E.K.(22) ve R.Y. olduğunu tespit etti.
HUSUMET DÜĞÜN KAVGASINDA BAŞLADI
Saldırganlarla M.Ç. arasında, yaklaşık 1 yıl önce Alibeyköy’deki bir düğün sırasında alkollüyken kavga çıktığı, olayda R.Y.’nin bıçaklanarak yaralandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Ü.Y. isimli kadınla birbirlerini tanıdıkları , Ü.Y.’nin M.Ç. ile buluşmasını şüphelilere bildirmesi üzerine saldırganların olay yerine gelerek M.Ç.'yi yaraladıkları belirlendi. Polis ekipleri Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırganların Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklanmasını sağlayan Y.A. ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden Y.A'ya sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. A.K. R.Y. Ü.Y. ve E.K. isimli şüpheliler ise "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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