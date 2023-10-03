Bolu'da dehşet: Kız arkadaşıyla tartıştı, bileklerini kesti

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:49

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:53

İzzet Baysal Caddesi’nde, gece saatlerinde cadde üzerinde F.D. isimli genç, kız arkadaşı C.A. ile tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte F.D., yanında bulunan bıçakla kendine zarar vererek bileklerini kesti.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

AMBULANSTAN KAÇTI

Yaralı F.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Ambulansta tedavisi tamamlanan ve sebebi öğrenilemeyen bir suçtan arandığı olduğu öğrenilen F.D., ambulansın arka kapısından kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri genci yakalayarak gözaltına aldı.