Bolu'da dehşet: 20 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı
Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde evinde bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaralanan 20 yaşındaki K.P. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Sağlık Mahallesi Acun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde, evin mutfağında bıçakla ekmek kesen 20 yaşındaki K.P. bilinmeyen bir nedenle karnından yaralandı.
Apartmandan gelen bağrışma sesi üzerine mahalle sakinleri sokağa çıktı. K.P. ile aynı evde bulunan Y.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı K.P., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı.
YERE DÜŞEN EKMEK BIÇAĞI İLE YARALANDIĞI İDDİASI
Yere düşen ekmek bıçağıyla yaralandığı iddia edilen olayla ilgili olarak K.P. ile aynı evde bulunan Y.K. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
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