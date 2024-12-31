Bolu'da fabrikada korkutan yangın!

Hatay’da organize sanayi bölgesinde bulunan Hatboru’ya ait boru fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da fabrikada korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:15

Yangın, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Sanayi bölgesinin içinde yer alan Hatboru’ya ait boru fabrikasının boya atölyesinde yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hatboru fabrikasında çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu.


Etiketler: #hatay #fabrika #fabrika yangını #Yangın

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