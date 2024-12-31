Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:51

Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #itfaiye #fabrika #Yangın

İlgili Haberler

Bolu’da korkutan işyeri yangını!

Bolu’da korkutan işyeri yangını!
Son dakika... Mecidiyeköy'de yangın!

Son dakika... Mecidiyeköy'de yangın!
Denizli'de ev yangını: 4 kişilik aile kış günü evsiz kaldı

Denizli'de ev yangını: 4 kişilik aile kış günü evsiz kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler