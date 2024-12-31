Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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