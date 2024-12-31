Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:51

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:55

Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.