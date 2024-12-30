Bolu’da korkutan işyeri yangını!

Bolu’da bir binanın giriş katındaki işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu’da korkutan işyeri yangını!
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:44

Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’taki bir binanın giriş katında bulunan işyerinin baskı makinesi alev aldı.

Kısa sürede alevler işyerini sardı. Yangını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanla kaplanan binada bulunan yurttaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.


Etiketler: #bolu #işyeri #Yangın

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