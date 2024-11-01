Bolu'da feci kaza... Cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı
Bolu'da direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin (74) kullandığı cip, kafede oturan 2 kişi ile 6 araca çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi.
Direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin idaresindeki cip kontrolden çıktı.
Cip, önce kafenin bahçesinde oturan 2 müşteriye çarptı ardından park halinde 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı.
Kazada 7 araçta ve kafede hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 2 kafe müşterisi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kaza işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'