Bolu'da feci kaza... Cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı

Bolu'da direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin (74) kullandığı cip, kafede oturan 2 kişi ile 6 araca çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da feci kaza... Cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:44

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi.

Direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin idaresindeki cip kontrolden çıktı.

Cip, önce kafenin bahçesinde oturan 2 müşteriye çarptı ardından park halinde 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı.

Kazada 7 araçta ve kafede hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 kafe müşterisi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kaza işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 


Etiketler: #bolu #araç #kaza

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