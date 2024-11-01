Tunceli’de trafik kazası: Yaralılar var!
Tunceli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Tunceli’nin girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 NM 518 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: #Tunceli #trafik kazası
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