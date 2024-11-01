Diyarbakır'da 'zincirleme' kaza: 10 araç hasar gördü
Diyarbakır’da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.
Feci kaza, sabah saatlerinde 2’nci Sanayi Sitesi mevkii, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre seyir halindeki araçlardan biri, kırmızı ışık yanınca durdu. Arkasından gelen 9 araç da bir birine çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #zincirleme kaza #zincirleme trafik kazası
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