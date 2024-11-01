Diyarbakır'da 'zincirleme' kaza: 10 araç hasar gördü

Diyarbakır’da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

Diyarbakır'da 'zincirleme' kaza: 10 araç hasar gördü
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:28

Feci kaza, sabah saatlerinde 2’nci Sanayi Sitesi mevkii, Elazığ Bulvarı üzerindeki DSİ kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki araçlardan biri, kırmızı ışık yanınca durdu. Arkasından gelen 9 araç da bir birine çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır #zincirleme kaza #zincirleme trafik kazası

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