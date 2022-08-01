Bolu'da içme suyundan zehirlenen 6 çocuk, yoğun bakımdan çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenen ve böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı.
Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde, Kurban Bayramı sonrası içme suyundan zehirlenen 112 kişi, kanlı ishal ve böbrek yetmezliği nedeniyle çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Bir kişi hayatını kaybederken, sağlık durumu ağır olan 6 çocuk da 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Servisi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikeyi atlatan, 3 ile 15 yaş arasındaki 6 çocuk, farklı zamanlarda yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. 3 çocuğun bir süre diyaliz tedavisi göreceği, diğer 3'ünün ise ilerleyen günlerde taburcu edileceği belirtildi.
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