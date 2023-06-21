Bolu’da işçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu’nun Gerede ilçesinde fabrikada çalışan işçilerin üzerine tavan vinci düştü. Yaşanan olayda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bolu’nun Gerede ilçesi İlamet Metal Fabrikası’nda öğle saatlerinde fabrikada işçilerin çalışma yaptığı sırada İsmail Danışman (24) ve Berat Yaylacı’nın (24) üzerine tavan vinci düştü.
Ağır yaralanan işçileri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde İsmail Danışman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda ağır yaralanan Berat Yaylacı ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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