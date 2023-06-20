Neo Trend Tekstil işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:42

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:42

Pandeminin başlaması ile beraber 2021 yılında, İstanbul Güngören’deki Gedikli Plaza içinde bulunan Neo Trend Tekstil’de 104 işçi, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten çıkarılmıştı.

Söz konusu duruma karşı yaklaşık iki yıldır mücadele eden Neo Trend Tekstil işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Kazanımı DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Hakları ödenmeyen işçilerin uzun süredir mücadele ettiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yaklaşık iki yıldır devam eden Neo Trend Tekstil direnişinde direnen işçilerin, yasal haklarının ödenmesi ile ilgili anlaşma sağlandı. Farklı iş kolu olmasına karşın sendikamız Neo Trend Tekstil işçilerinin mücadelesine sahip çıktı. İşçiler hukuki olarak da mücadelelerini sürdürdü. Tazminat ve alacakları ile ilgili davalar açtılar ve emekçilerin mücadelesi ile bir kez daha zafer kazanıldı” ifadeleri yer aldı.