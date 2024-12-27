Bolu'da mucize kurtuluş... Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:42

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:56

Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi geçişinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin motoru ve tavanı koptu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine acil sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, hurdaya dönen otomobilde ekiplerce çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.