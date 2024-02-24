Bolu’da Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama

'Kurtlar Vadisi' isimli dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Bolu’da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:53
Bolu’da Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama
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Türkiye’de uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi isimli dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.


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