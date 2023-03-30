Bolu'da onlarca araç çarpıştı: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda onlarca aracın çarpışması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yaralanan kişiler hastanelere sevk edildi.

DHA - AA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:36
Bolu'da onlarca araç çarpıştı: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
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Öğleden sonra, TEM Otoyolu’nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu çok sayıda kaza meydana geldi.

Onlarca aracın çarpışması sonucu İstanbul- Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine geldi.

Yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



bolu Ankara

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