Türkiye kar yağışı ile uyandı! İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bolu'dan kar manzaraları

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşandı. Yaşanan bu sıcaklık düşüşünün ardından bazı şehirlerde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin kar yağışı uyarılarının ardından birçok ilde kar manzaraları oluştu. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...