Türkiye kar yağışı ile uyandı! İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bolu'dan kar manzaraları
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşandı. Yaşanan bu sıcaklık düşüşünün ardından bazı şehirlerde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin kar yağışı uyarılarının ardından birçok ilde kar manzaraları oluştu. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...
İSTANBUL
İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görüldü.
Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürdü.
Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
ANKARA
Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da yurttaşlar, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
BOLU
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bölgede dün etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.
Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.
Araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
KÜTAHYA
KAYSERİ
BALIKESİR
YOZGAT
İZMİR
KARABÜK
SAKARYA
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