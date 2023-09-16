Bolu'da orman yangını!

Bolu'nun Gerede ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:17
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.


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