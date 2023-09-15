Son Dakika: Tekirdağ’daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika gelişmesi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın bölgesine yakın iki lise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, AA muhabirine ekiplerin hızlı şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Günlü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.
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