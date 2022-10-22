Bolu'da otel müdürü çatı katında asılı halde ölü bulundu
Bolu'da bir erkek, müdürü olduğu otelin çatı katında asılı halde ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan çok sayıda sigara izmaritini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürdü.
Tabaklar Mahallesi Güzey Sokak'ta edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otelin müdürü Çetin Ö.’nün gece saatlerinde çatı katına çıktığını gören çalışanlar, sabah saatlerinde şahsı asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Çetin Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
İZMARİTLER İNCELENECEK
Olayın gerçekleştiği çatı katında Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda sigara izmariti bulundu. Sigara izmaritleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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