Eşini katledip intihar etmişti: Toprağa verildiler

14 Ekim 2022 Cuma, 15:19

Yavu köyü Bahçeli mezrasında 13 Ekim Perşembe günü sabah saat 09.00 sıralarında; çiftçilikle uğraşan, 2 çocukları olan Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), anne-babasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETMİŞ

Olay sonrası yapılan incelemelerde Süleyman Önder'in eşini tabanca ile başına ateş ederek öldürdükten sonra bir süre sonra yine aynı tabanca ile kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Yapılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerde çiftin arasında bilinen bir sorun olmadığı öğrenildi. Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Önder çiftinin cenazeleri bugün ailelerine teslim edildi. Çiftin cenazeleri Yavu köyü Bahçeli mezrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.